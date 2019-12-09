Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тела двух граждан Украины с колотыми ранами обнаружили полицейские в польской коммуне Пулавы в одном из жилых домов.

По делу об убийстве задержан один человек, также гражданин Незалежной.

Жертвы работали в школе, правоохранительные органы выясняют подробные обстоятельства произошедшего, сообщает lublin112.pl.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше украинец убил 26-летнюю соотечественницу, после чего выехал на родину.

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