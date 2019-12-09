Тела двух граждан Украины с колотыми ранами обнаружили полицейские в польской коммуне Пулавы в одном из жилых домов.
По делу об убийстве задержан один человек, также гражданин Незалежной.
Puławy: Podwójne zabójstwo obywateli Ukrainy. Zatrzymano podejrzanego— Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci)
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Жертвы работали в школе, правоохранительные органы выясняют подробные обстоятельства произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше украинец убил 26-летнюю соотечественницу, после чего выехал на родину.
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