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ФСБ совместно с СК РФ и Росфинмониторингом задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, который организовывал сборы денег в интересах террористических структур под видом благотворительности.

Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила — координатора и основателя исламских фондов «Мухаджирун» и «Ансар», известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и...