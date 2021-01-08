Тела трёх человек обнаружены в квартире в Коломне

https://static.news.ru/photo/1f8356f2-526b-11eb-a469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир в подмосковной Коломне были обнаружены тела трёх человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломна обнаружены тела трёх человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений, — говорится в сообщении.

Смерть жильцов могла наступить из-за отравления угарным газом. В квартире были изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего квартира могла заполниться газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее полицейские обнаружили в одной из московских квартир тело женщины, которое, предположительно, пролежало около года. Находка была обнаружена в доме по улице Маршала Тухачевского. Скелетированные останки были направлены на экспертизу.

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре полицейские нашли в квартире у местного жителя труп отца, который был замурован в стену. По версии следствия, мужчина поссорился с родственником, задушил его подушкой, затем упаковал труп в полимерный пакет и заложил кирпичами. Примечательно, что силовики пришли в жилище не из-за пропажи или смерти отца, а чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, и наткнулись на труп в стене.