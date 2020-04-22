Тела троих рыбаков нашли в машине в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/e51507c0-8486-11ea-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела троих рыбаков без видимых следов насильственной смерти обнаружили в автомобиле на территории Нижегородской области. Причину их гибели выясняет управление СКР по региону.

Согласно предварительным данным, мужчины 20 апреля отправились на рыбалку районе деревни Плащенер. В тёмное время суток их автомобиль застрял на мелководье реки, а следующим утром они были обнаружены без признаков жизни.

Следователи предполагают, что мужчины остались ночевать в машине. Они периодически включали двигатель и могли отравиться выхлопными газами. Данная версия рассматривается в качестве основной. Для установления причины смерти рыбаков назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что на Сахалине несколько десятков рыбаков оказались на отколовшейся в заливе Мордвинова льдине. На берег им удалось выбраться без помощи спасателей.