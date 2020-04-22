Тела троих рыбаков нашли в машине в Нижегородской области

Тела троих рыбаков без видимых следов насильственной смерти обнаружили в автомобиле на территории Нижегородской области. Причину их гибели выясняет управление СКР по региону.
Согласно предварительным данным, мужчины 20 апреля отправились на рыбалку районе деревни Плащенер. В тёмное время суток их автомобиль застрял на мелководье реки, а следующим утром они были обнаружены без признаков жизни.
Следователи предполагают, что мужчины остались ночевать в машине. Они периодически включали двигатель и могли отравиться выхлопными газами. Данная версия рассматривается в качестве основной. Для установления причины смерти рыбаков назначена судебно-медицинская экспертиза,
Ранее NEWS.ru писал, что на Сахалине несколько десятков рыбаков оказались на отколовшейся в заливе Мордвинова льдине. На берег им удалось выбраться без помощи спасателей.
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