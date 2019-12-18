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Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Isuzu, в результате чего один человек погиб и десять пострадали в Иркутской области. ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул в Тулунском районе.

Микроавтобус Ford вёз людей из Тулуна в Шерагул, когда на встречную полосу выехал джип и врезался в маршрутку. Погиб пассажир легкового авто, водитель и другой пассажир получили травмы. Они и...