По меньшей мере пять человек стали жертвами обвала грунта при строительстве метро в Ташкенте. Как сообщили в МЧС республики, спасатели извлекли из-под завалов тело пятого рабочего.
В ходе спасательных работ обнаружено тело пятого разыскиваемого рабочего, — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Трагедия произошла 18 декабря. Из-за проливных дождей на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской ветки метро случился частичный обвал. По факту обрушения начато служебное расследование, которое контролирует глава Министерства транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов, писал NEWS.ru.