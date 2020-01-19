https://static.news.ru/photo/1ddbbeee-3aa1-11ea-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украину привезли тела 11 человек, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране. Самолёт приземлился в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом.

Как сообщает ТАСС, на борту Ил-76 ВВС Украины — тела 9 членов экипажа сбитого украинского самолёта, а также двух пассажиров.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. Позже иранские военные признали, что сбили самолёт по ошибке, приняв за вражескую цель. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были иранцами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранские власти передадут Украине чёрные ящики сбитого 8 января пассажирского лайнера Boeing 737. Решение было принято после ряда встреч с украинскими представителями.