Тела отца и двоих детей найдены в машине в Башкирии

https://static.news.ru/photo/2aef2ed4-47c2-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина и двое маленьких детей были обнаружены мёртвыми в припаркованном автомобиле. На их телах не было видимых повреждений.

Ранее, 26 декабря, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что 37-летний житель Уфы после ссоры с женой забрал из дома детей и уехал в неизвестном направлении, сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Спустя несколько часов в Давлеткановском районе обнаружили тела мужчины, шестилетнего мальчика и годовалой девочки. По предварительной версии, отец убил себя и детей, все трое погибли в результате отравления угарным газом.

Расследование дела взяло под контроль руководство следственного управления СК Башкирии. Допрашиваются оставшиеся члены семьи потерпевших, исследуются условия, в которых проживала семья и причины произошедшего.

Как писал NEWS.ru, житель Одесской области установил в сарае ловушку на воров, но угодили в неё игравшие неподалёку дети. Одна из девочек получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, её подружка — ранение живота.