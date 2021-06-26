Тела двух пенсионеров пролежали почти месяц в квартире в Москве

Московские полицейские проводят проверку по факту смерти двух пенсионеров, тела которых были найдены в одной из квартир на севере Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

Силовиков вызвали жильцы дома на Балтийской улице. Из квартиры шёл трупный запах. Когда полицейские и сотрудники МЧС попали в жилище, они обнаружили два разлагающихся трупа. Пенсионерка лежала в неестественной позе спиной на деревянном подлокотнике дивана. Умершей оказалась 66-летняя хозяйка квартиры, при жизни она была парализована и не могла двигаться. Вторым погибшим был 67-летний мужчина, её супруг. Он лежал без одежды на животе на полу кухни. По предварительным данным, пенсионеры умерли около месяца назад.

Вероятнее всего, смерть наступила от естественных причин. Следов насилия силовики не обнаружили. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Ранее жительница Приморья обнаружила труп в недавно купленной квартире. Женщина приобрела недвижимость в посёлке Новошахтинский. Тело мужчины было завёрнуто в одеяло. Незадолго до сделки в помещении произошло убийство. Силовики обнаружили в квартире следы крови, молоток и топор.