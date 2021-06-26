Тела двух пенсионеров пролежали почти месяц в квартире в Москве

Московские полицейские проводят проверку по факту смерти двух пенсионеров, тела которых были найдены в одной из квартир на севере Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.
Силовиков
Вероятнее всего, смерть наступила от естественных причин. Следов насилия силовики не обнаружили. Тела направлены на судмедэкспертизу.
Ранее жительница Приморья обнаружила труп в недавно купленной квартире. Женщина приобрела недвижимость в посёлке Новошахтинский. Тело мужчины было завёрнуто в одеяло. Незадолго до сделки в помещении произошло убийство. Силовики обнаружили в квартире следы крови, молоток и топор.