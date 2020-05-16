Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге

https://static.news.ru/photo/e0784944-9768-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины. Инцидент произошёл 16 мая.

Правоохранители установили, что погибшими являются 39-летняя женщина и её 5-летняя дочь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По данным «Фонтанки.ру», женщина состояла на учёте.

NEWS.ru писал, что работника метрополитена Петербурга избил пассажир за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская». Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд арестовал злоумышленника до 13 июля 2020 года.