Тела матери и 5-летней дочери нашли под окнами дома в Петербурге

Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины. Инцидент произошёл 16 мая.
Правоохранители установили, что погибшими являются 39-летняя женщина и её 5-летняя дочь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По данным «Фонтанки.ру», женщина
NEWS.ru писал, что работника метрополитена Петербурга избил пассажир за просьбу надеть маску. Инцидент произошёл на станции «Нарвская». Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд арестовал злоумышленника до 13 июля 2020 года.
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