Прокуратура Московской области начала проверку по факту обнаружения в канализационном колодце в Богородском городском округе трёх тел — двух взрослых и ребёнка. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, вечером 28 июня 2021 года в рабочем посёлке Обухово в канализационном колодце на территории частного домовладения обнаружены тела 69-летней женщины, 74-летнего мужчины и трёхлетней девочки, — сказали в прокуратуре.

Там добавили, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, утонувшие пенсионеры — прабабушка и прадедушка девочки. Следователи предполагают, что смерть наступила в результате подъёма уровня воды в выгребной яме. Один из взрослых пошёл устранить проблему, однако сам не справился, и на помощь пришли остальные родственники. В результате все они погибли, не сумев выбраться из ямы.

Ранее московские полицейские провели проверку по факту смерти двух пенсионеров, тела которых были найдены в одной из квартир на севере Москвы.