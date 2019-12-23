https://static.news.ru/photo/834cd2aa-2583-11ea-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: lipetsk.sledcom.ru

В реке Матрёнка в Липецкой области обнаружили тела двух сестёр-школьниц. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошёл в селе Дурово. Девочки пропали 22 декабря. На их поиски вышли родители и старший брат, который и обнаружил тела. По данным следствия, девочки семи и 11 лет катались на санках по тонкому льду, из-за чего провалились в холодную воду, сообщает СУСК РФ по региону .

Ранее NEWS.ru писал, что семилетняя девочка провалилась под лёд в городе Балаково Саратовской области. Врачи не смогли спасти её. Инцидент произошёл на пруду возле улицы Академика Жука. Малышка гуляла со своей подругой, которая после ЧП попросила помощи у прохожей, и та позвонила в экстренные службы.