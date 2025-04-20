Тела двоих человек нашли на Ладожском озере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Два человека утонули на Ладожском озере вблизи мыса Морье в ночь на воскресенье, 20 апреля, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области. Там уточнили, что погибшие перевернулись на байдарке. Спасатели нашли их тела и доставили на берег, после чего обратились в полицию.

Сегодня ночью в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что на Ладожском озере вблизи мыса Морье два человека перевернулись на байдарке. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург совместно с поисковым отрядом «Добротворец» обнаружили погибших, — говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии после двух недель поисковых работ нашли тело второго мальчика, утонувшего в реке Сиве. Ребенок провалился под лед в селе Гавриловка. Детей искали сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители. Тело было найдено недалеко от места, где был обнаружен труп первого ребенка. Предполагается, что причиной трагедии стало сильное течение.

До этого житель города Конаково Тверской области поскользнулся, упал в яму с водой и утонул. Все произошло на глазах очевидцев. При этом мужчина барахтался, давая понять, что нуждается в помощи.