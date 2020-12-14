Тела 11 человек найдены на месте пожара в частном пансионате в Башкирии

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в селе Ишбулдино в Башкирии. По всей площади в 162 кв. м горел частный пансионат.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в местном МЧС о пожаре на улице Кизильской в Ишбулдино стало известно в 00:53 мск 15 декабря. С огнём пожарные справились к 04:00 мск. Самостоятельно покинули пансионат четыре человека.

На месте уже работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Ожидается приезд испытательной пожарной лаборатории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в жилом доме в Нижнем Новгороде в результате пожара погибли мужчина и 30 собак. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области. По её данным, трагедия произошла в Ленинском районе города на Кисловодской улице. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м.