Правоохранительные органы рассматривают версию причастности к смерти подростка, обнаруженного в подъезде с пулевым ранением, сына судьи райсуда, около квартиры которого было обнаружено тело. Об этом
Отмечается, что с сыном судьи были и другие подростки, но только он скрылся с места происшествия. Сейчас других несовершеннолетних опрашивают рядом с домом, где произошло убийство.
Как писал NEWS.ru ранее, тело ребёнка было найдено 8 марта рядом с квартирой судьи в жилом доме в Колпинском районе. Предполагалось, что подозреваемый в убийстве находится в этой квартире, однако после штурма силовики никого не обнаружили в помещении.
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