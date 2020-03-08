https://static.news.ru/photo/06a7ef94-60c7-11ea-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы рассматривают версию причастности к смерти подростка, обнаруженного в подъезде с пулевым ранением, сына судьи райсуда, около квартиры которого было обнаружено тело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что с сыном судьи были и другие подростки, но только он скрылся с места происшествия. Сейчас других несовершеннолетних опрашивают рядом с домом, где произошло убийство.

Как писал NEWS.ru ранее, тело ребёнка было найдено 8 марта рядом с квартирой судьи в жилом доме в Колпинском районе. Предполагалось, что подозреваемый в убийстве находится в этой квартире, однако после штурма силовики никого не обнаружили в помещении.