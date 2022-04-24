ТАСС: число погибших в результате пожаре в тверском НИИ увеличилось до 17

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери

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Число погибших в результате сильного пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до 17, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалом. 23 апреля сообщалось об 11 жертвах.

В ходе разбора завалов обнаружены останки ещё шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.

Здание НИИ в Твери вспыхнуло 21 апреля, пожару был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информaции, причиной возгорания стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, причины ЧП устанавливают специалисты. Открытое горение было ликвидировано накануне около восьми часов вечера, полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра.