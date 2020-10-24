Танкер «Генерал Ази Асланов» осмотрели водолазы

https://static.news.ru/photo/2b9df08c-16b1-11eb-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: morspas.com

Водолазы обследовали в Керченском проливе танкер «Генерал Ази Асланов», где произошёл взрыв, каких-либо повреждений подводной части корпуса не зафиксировано, следует из сообщения пресс-службы Росморречфлота.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время решается вопрос о проведении аварийных работ.

Провели водолазный осмотр судна. Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть метала. Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл вечером 24 октября. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». В результате взрыва судно получило пробоину размером от 5 до 12 метров и накренилось на правый борт. В результате взрыва трое членов экипажа танкера оказались за бортом. Их поиски пока результата не дали.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Танкер буксируется на место якорной стоянки судном «Меркурий». К нему направляется аварийно-спасательная группа.