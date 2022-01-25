Таможенники пресекли контрабанду боеприпасов из России в США

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения, переправлявшейся из России в США. Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ, в почтовых отделениях Ставропольского края изъяли 11 международных посылок, которые отправлялись под вымышленными именами. В них находились 46 магазинов к автоматам и пулемётам Калашникова.

При проведении обысков в доме и гараже подозреваемого обнаружено и изъято оборудование для производства боеприпасов, 967 гильз, 1013 пуль и 172 магазина, — добавляется в сообщении.

По факту контрабанды возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения). Подозреваемому грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды оружия, организованный военным пенсионером из Владимира, который наладил поставки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области составных частей вооружения, включая гранатомётные оптические прицелы. Общая сумма контрабанды составила свыше полумиллиона рублей.

Мужчину задержали в августе 2019 года. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли предметы и изделия военного назначения. В 2021 году суд признал его виновным в контрабанде огнестрельного оружия или его частей (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и приговорил к одному году и 11 месяцам колонии строгого режима.