Таксиста из Тольятти задержали за надругательство над малолетним сыном

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полиция Тольятти задержала 55-летнего таксиста по подозрению в сексуальном насилии над своим несовершеннолетним ребёнком. Мужчина уже ранее был судим за убийство и грабёж, сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

По предварительным данным, задержанный в период с 1 по 31 марта 2019 года заставлял своего 11-летнего сына заниматься с ним оральным сексом.

Как отмечается, преступление было совершено в неустановленном месте на территории Центрального района города. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее издание сообщало о похожем случае в Тольятти. По данным издания, 4 марта 55-летний таксист, судимый за убийство, растлевал 11-летнюю школьницу. Мужчина писал девочке на темы сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Мать ребёнка, увидев переписку, сообщила в полицию.

Другой случай произошёл 15 апреля. Тогда полиция Тольятти задержала 23-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней девочки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, подозреваемый активно даёт признательные показания, его также опознали свидетели. Задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По словам местных жителей, у него действительно наблюдались некоторые странности в поведении, но подобных наклонностей за ним не замечали.