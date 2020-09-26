Таксист в Москве распылил баллончик в лицо пассажирам с ребёнком

Московский таксист вступил в словесную перепалку с пассажиром, а затем распылил в лицо мужчине баллончик. Часть жидкости попала на жену пассажира и его ребёнка.
Как
В настоящее время нет какого-либо официального подтверждения этой информации.
NEWS.ru писал, что в Москве арестовали таксиста, который отравил, а затем обокрал пассажира. Мужчина воспользовался тем, что клиент был пьян, и ввёл ему в организм психотропные вещества, а когда они подействовали, обокрал его. Таксист оставил пассажира в бессознательном состоянии вблизи Измайловского шоссе. Сочетание этилового спирта с психотропным препаратом привело к смерти клиента. Тело погибшего обнаружили прохожие.
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