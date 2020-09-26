Таксист в Москве распылил баллончик в лицо пассажирам с ребёнком

https://static.news.ru/photo/7cf6e6c8-018f-11eb-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский таксист вступил в словесную перепалку с пассажиром, а затем распылил в лицо мужчине баллончик. Часть жидкости попала на жену пассажира и его ребёнка.

Как сообщает РЕН ТВ, таксист обвинил мужчину в нападении. Водитель утверждает, что пассажир нанёс ему многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля. Перед применением баллончика таксист остановил машину.

В настоящее время нет какого-либо официального подтверждения этой информации.

NEWS.ru писал, что в Москве арестовали таксиста, который отравил, а затем обокрал пассажира. Мужчина воспользовался тем, что клиент был пьян, и ввёл ему в организм психотропные вещества, а когда они подействовали, обокрал его. Таксист оставил пассажира в бессознательном состоянии вблизи Измайловского шоссе. Сочетание этилового спирта с психотропным препаратом привело к смерти клиента. Тело погибшего обнаружили прохожие.