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Таксист в Москве распылил баллончик в лицо пассажирам с ребёнком

16:18, 28 сентября 2020 31
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский таксист вступил в словесную перепалку с пассажиром, а затем распылил в лицо мужчине баллончик. Часть жидкости попала на жену пассажира и его ребёнка.

Как сообщает РЕН ТВ, таксист обвинил мужчину в нападении. Водитель утверждает, что пассажир нанёс ему многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля. Перед применением баллончика таксист остановил машину.

В настоящее время нет какого-либо официального подтверждения этой информации.

NEWS.ru писал, что в Москве арестовали таксиста, который отравил, а затем обокрал пассажира. Мужчина воспользовался тем, что клиент был пьян, и ввёл ему в организм психотропные вещества, а когда они подействовали, обокрал его. Таксист оставил пассажира в бессознательном состоянии вблизи Измайловского шоссе. Сочетание этилового спирта с психотропным препаратом привело к смерти клиента. Тело погибшего обнаружили прохожие.

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