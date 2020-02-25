https://static.news.ru/photo/2ac404b2-57da-11ea-a3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В посёлке Абабурово Новой Москвы произошла ссора между таксистом и его пассажирами. Мужчина довёз семью из четырёх человек до нужного адреса и потребовал заплатить больше, чем было указано на счётчике.

За поездку пассажиры должны были заплатить 120 рублей. Женщина отказала водителю, заявив, что будет платить по тарифу. Тогда мужчина её оскорбил. За неё вступился 17-летний сын. После этого таксист наехал подростку на ногу и скрылся, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница деревни Старая Ленинградской области обратилась в полицию из-за исчезновения своей дочери. Выяснилось, что девочку изнасиловал водитель такси. Девятиклассница была у подруги в деревне Озерки и хотела вернуться домой на такси. Однако у неё с собой не было денег, и она пообещала оплатить поездку в конечной точке маршрута. В результате шофёр принудил школьницу к сексу.