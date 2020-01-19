https://static.news.ru/photo/fb8f3484-3a9f-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagram.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов отреагировал на инцидент с избиением подростка охранником подмосковного торгового центра. По его словам, сотруднику «Меги» повезло, что парень не умер, и добавил, что таких охранников надо «сажать в тюрьму».

Непонятный охранник начал показывать силу, жестко бить ногами. Повезло, что парень не умер, хотя могло произойти это. Таких охранников надо сажать в тюрьму. Считаю, что этот случай — показательный пример, как не нужно делать, и человек однозначно должен быть наказан, — заявил Харитонов в беседе с «Пятым каналом».

Он подчеркнул, что доказывать своё превосходство нужно на ринге. При этом пострадавшего парня спортсмен назвал смельчаком, отметив, что после драки он не побоялся и встал.

Инцидент произошёл 18 января. Во время конфликта охранник отправил посетителя в нокаут. Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.

Ранее NEWS.ru писал, что по данному факту МВД начало проверку.