Тайфун оставил без света более 150 тысяч жителей Приморья

https://static.news.ru/photo/7432bbac-ee4d-11ea-965d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Сбои в подаче электроэнергии возникли в Приморском крае вследствие погодных условий.

Достаточно серьёзные были зафиксированы повреждения на объектах электроэнергетики, на объектах водоснабжения. Вчера во второй половине дня особенно пострадали муниципалитеты, которые находятся на юго-западе Приморья, более 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, порядка 1200 трансформаторных подстанций были отключены и более 70 линий электропередач разного напряжения, — пояснила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко.

К работам по восстановлению подачи электричества привлечены более 350 бригад энергетиков, частично подачу уже удалось восстановить во многих муниципальных образованиях, передаёт РИА Новости.

Тайфун «Майсак» нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов региона, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке введён режим ЧС. Власти не исключают введения режима ЧС во всём регионе, сообщает «Интерфакс»

Основные аварии планируется устранить до вечера 4 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, тайфун «Майсак» принёс сильные разрушения Корейскому полуострову. Под влиянием тайфуна оказалась вся провинция Канвондо, а также часть провинции Хамгён-Пукто. Тайфун характеризуется крайне сильными ветрами и проливными дождями.