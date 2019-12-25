Удар тайфуна «Фанфон» по Филиппинам привёл к гибели людей и разрушению десятков домов. Об этом
В результате разгула стихии отменены около 60 авиарейсов, полторы сотни судов стоят в портах и не могут выйти в море. Эвакуированы около четырёх тысяч человек. Тайфун идёт по траектории тайфуна «Хайян», жертвами которого в 2013 году стали более 6,3 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru ранее, четыре человека стали жертвами тайфуна на Филиппинах в начале декабря 2019 года. Гибель двух людей зафиксировали власти провинции Восточный Миндоро. Одного из погибших ударило металлической крышей на его участке, другого задело падающее дерево, когда он расчищал двор.
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