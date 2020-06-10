Сыщики пришли с проверкой в паб, который Ефремов посетил перед ДТП

https://static.news.ru/photo/4dcdcf30-ab1b-11ea-a945-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Полицейские проводят следственные действия в московском пабе Ulysses в Плотниковом переулке. Именно в этом заведении отдыхал актёр Михаил Ефремов перед тем, как сел за руль своей машины и устроил смертельное ДТП.

Как сообщает издание BAZA, следователи прошлись по пабу со служебной собакой и забрали видео с камер. Заведение находится на улице, где живёт артист.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Теперь Михаилу Ефремову грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД). Таганский суд отправил его под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.