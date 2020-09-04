Сыщики не увидели оснований для возбуждения дела из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/13316996-ee9f-11ea-807c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи не находят оснований для возбуждения уголовного дела по фактам случившегося с Алексеем Навальным. Транспортная полиция продолжает доследственную проверку по факту госпитализации оппозиционного политика.

Фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление, не выявлено. Также на сегодняшний день не установлено каких-либо данных, свидетельствующих об отравлении Навального запрещёнными, опасными или какими-либо иными веществами, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вместе с тем он добавил, что российские правоохранительные органы ждут ответа из Германии. Транспортная полиция, отметил он, ожидает завершения ряда экспертиз.

Российский оппозиционер, которому стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву, уже две недели находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей» и призвала российское правительство к ответу.

На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного. А представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявил, что сотрудники института не нашли в пробах, взятых изначально у Алексея Навального, следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений (к ним относится «Новичок»).

Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса, однако ответа на него пока не последовало.

Сторонники оппозиционера считают, что у правоохранительных органов достаточно поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Сразу после случившегося они написали заявление в Следственный комитет. Не получив никакого ответа, 1 сентября они подали в Басманный суд Москвы жалобу на бездействие СКР. Суд жалобу зарегистрировал, писал NEWS.ru.