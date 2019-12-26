Следователи не будут выходить в суд с ходатайством о продлении сёстрам Хачатурян запрета определённых действий. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат младшей из сестёр Ярослав Пакулин.
Сейчас дело находится не у следователя. Могу сказать точно, что ходатайствовать о продлении меры пресечения никто не будет, она заканчивается 28 декабря, — заявил он.
Адвокат пояснил, что девушки теперь смогут покидать дом в том числе в ночное время — ранее мера пресечения им это не позволяла. Однако остальные запреты — на общение друг с другом и прессой, пользование Интернетом и телефоном — остаются, так как не нуждаются в продлении.
NEWS.ru писал о том, что завершилось расследование уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.
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