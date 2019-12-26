https://static.news.ru/photo/65f83ee8-27fd-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи не будут выходить в суд с ходатайством о продлении сёстрам Хачатурян запрета определённых действий. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат младшей из сестёр Ярослав Пакулин.

Сейчас дело находится не у следователя. Могу сказать точно, что ходатайствовать о продлении меры пресечения никто не будет, она заканчивается 28 декабря, — заявил он.

Адвокат пояснил, что девушки теперь смогут покидать дом в том числе в ночное время — ранее мера пресечения им это не позволяла. Однако остальные запреты — на общение друг с другом и прессой, пользование Интернетом и телефоном — остаются, так как не нуждаются в продлении.

NEWS.ru писал о том, что завершилось расследование уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.