https://static.news.ru/photo/7b81b82a-57e6-11ea-a502-fa163e074e61_660.jpg Фото: voronezh.sledcom.ru

Полицейские разыскивают причастных к убийству 23-летнего молодого человека, тело которого было найдено недалеко от Воронежа.

Тело с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в СНТ «Политехник» Рамонского района Воронежской области в автомобиле. Известно, что преступление совершено при выезде пострадавшего из своего дома. Тело мужчины нашли родственники, говорится в сообщении на сайте регионального СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, погибший молодой человек являлся сыном воронежского предпринимателя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Забайкалье пенсионерка была осуждена на 5,5 года колонии за убийство своего сожителя. 67-летняя жительница села Бушулай ударила сожителя ножом в спину. По её словам, поводом стало то, что тот негативно высказывался в адрес самой женщины и её внука и даже замахнулся на ребёнка кулаком. После этого подсудимая пыталась оказать сожителю медицинскую помощь.