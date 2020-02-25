Полицейские разыскивают причастных к убийству 23-летнего молодого человека, тело которого было найдено недалеко от Воронежа.
Тело с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в СНТ «Политехник» Рамонского района Воронежской области в автомобиле. Известно, что преступление совершено при выезде пострадавшего из своего дома. Тело мужчины нашли родственники,
По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, погибший молодой человек являлся сыном воронежского предпринимателя.
Ранее NEWS.ru писал, что в Забайкалье пенсионерка была осуждена на 5,5 года колонии за убийство своего сожителя. 67-летняя жительница села Бушулай ударила сожителя ножом в спину. По её словам, поводом стало то, что тот негативно высказывался в адрес самой женщины и её внука и даже замахнулся на ребёнка кулаком. После этого подсудимая пыталась оказать сожителю медицинскую помощь.
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