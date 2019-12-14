https://static.news.ru/photo/88de5aa0-1f01-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин Фото: Арсений Шульгин/vk.com

Арсений Шульгин, сын певицы Аллы Перфиловой, выступающей под творческим псевдонимом Валерия, угодил в третье ДТП подряд.

Своим подписчикам в Instagram юноша сообщил, что его машина получила незначительные повреждения и они вместе со вторым участников происшествия приняли решение не вызывать на место аварии сотрудников ГИБДД.

Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то, — поделился Шульгин.

Как писал NEWS.ru ранее, Арсений Шульгин попал во второе ДТП в Москве 13 декабря. Музыкант возвращался из больницы, куда был вынужден обратиться несколько дней назад после другого ДТП.