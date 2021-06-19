Сын рок-музыканта Башлачёва покончил с собой

https://static.news.ru/photo/5f443d8a-d1c6-11eb-980a-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН

Егор Башлачёв, сын покойного поэта и рок-музыканта Александра Башлачёва, свёл счёты с жизнью в возрасте 32 лет. Об этом в воскресенье, 20 июня, передаёт телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело мужчины было обнаружено накануне под окнами его дома. Предсмертной записки Башлачёв не оставил. Известно, что он был инвалидом второй группы и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сын поэта родился после смерти легендарного отца. 17 февраля 1988 года рок-музыкант, предположительно, также покончил с собой в Санкт-Петербурге. Он не оставил предсмертной записки. Как говорили близкие, с годами он всё больше чувствовал творческий кризис, потерю взаимопонимания с окружающими и одиночество. Уход поэта из жизни стал одним из первых в череде смертей отечественных рок-героев.

Ранее стало известно, что легендарный художник-постановщик и актёр, представитель известной кинодинастии Феликс Ростоцкий умер в возрасте 72 лет. Информация о его кончине появилась на странице Фонда Ростоцких «А зори здесь тихие».

Причина смерти Ростоцкого не называется. Его отец Болеслав был автором книг и учебников по истории русского театра, брат Йозеф — преподавателем в ГИТИСе, а дядя — режиссёром.