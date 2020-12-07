Сын миллиардера найден мёртвым и голым под Истрой

https://static.news.ru/photo/f44330e8-389d-11eb-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наследник одного из успешных российских бизнесменов найден мёртвым в Московской области в одном из элитных посёлков в Истринском районе.

В полицию на днях обратился его отец. Миллиардер рассказал, что вернулся из деловой поездки и нашёл сына голым на полу. 22-летний парень был мёртв, а в руках он сжимал пластиковый пакет. Позже полицейские нашли в комнате воздушные шарики, пузырёк с таблетками и зажигалку, сообщает «КП-Москва».

Медики, которые приехали на вызов, помочь сыну бизнесмена уже не смогли и сообщили, что он умер за четыре дня до приезда отца. Предварительной причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков в Ломоносове (внутригородское муниципальное образование, Петродворцовый район), её предполагаемый организатор задержан, сообщал NEWS.ru.