Сын миллиардера найден мёртвым и голым под Истрой

Наследник одного из успешных российских бизнесменов найден мёртвым в Московской области в одном из элитных посёлков в Истринском районе.
В полицию на днях обратился его отец. Миллиардер рассказал, что вернулся из деловой поездки и нашёл сына голым на полу. 22-летний парень был мёртв, а в руках он сжимал пластиковый пакет. Позже полицейские нашли в комнате воздушные шарики, пузырёк с таблетками и зажигалку,
Медики, которые приехали на вызов, помочь сыну бизнесмена уже не смогли и сообщили, что он умер за четыре дня до приезда отца. Предварительной причиной смерти стала передозировка наркотиками.
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков в Ломоносове (внутригородское муниципальное образование, Петродворцовый район), её предполагаемый организатор задержан, сообщал NEWS.ru.