Сын бывшего министра спорта попал в больницу после смертельной аварии

https://static.news.ru/photo/9fed3acc-c429-11ea-acdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: fhr.ru

22-летний сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артём после смертельного ДТП на территории подмосковного Подольска попал в больницу. Его госпитализировали на следующий день после аварии, в которой парень насмерть сбил велосипедиста.

Артёму Иванюженкову стало плохо, когда он проходил медицинское освидетельствование по факту трагического ДТП. В настоящее время сын экс-министра спорта находится в отделении нейрохирургии в подольской больнице, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Артём сбил вечером 11 июня на дороге в Подмосковье водителя велосипеда, мужчина скончался до прибытия медиков.

Уточняется, что Иванюженков-младший был за рулём оформленного на мать BMW X6. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

Четыре года назад, уточняет канал, старший сын министра на автомобиле той же марки сбил двоих пешеходов, они получили тяжёлые травмы и проходили лечение в больнице.