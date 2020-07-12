Сын бывшего министра спорта попал в больницу после смертельной аварии

22-летний сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артём после смертельного ДТП на территории подмосковного Подольска попал в больницу. Его госпитализировали на следующий день после аварии, в которой парень насмерть сбил велосипедиста.
Артёму Иванюженкову стало плохо, когда он проходил медицинское освидетельствование по факту трагического ДТП. В настоящее время сын экс-министра спорта находится в отделении нейрохирургии в подольской больнице,
Как ранее передавал NEWS.ru, Артём сбил вечером 11 июня на дороге в Подмосковье водителя велосипеда, мужчина скончался до прибытия медиков.
Уточняется, что Иванюженков-младший был за рулём оформленного на мать BMW X6. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.
Четыре года назад, уточняет канал, старший сын министра на автомобиле той же марки сбил двоих пешеходов, они получили тяжёлые травмы и проходили лечение в больнице.
Добавьте наши новости в избранные источники