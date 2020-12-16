Сьяновские пещеры будут заблокированы после пропажи детей в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b5f917ca-40b4-11eb-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Входы в Сьяновские пещеры в Домодедово заблокируют, на территории установят видеонаблюдение после того, как там пропали дети. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также будет проверена экскурсия, которая организовывалась в Сьяны, в частности, были ли соблюдены все меры безопасности. Оценку действиям организаторов должны дать правоохранительные органы, но в любом случае виновные должны понести наказание.

Я также дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось, — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В четверг, 17 декабря, десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, заблудились в Сьяновских пещерах. Позднее они были найдены живыми и здоровыми сотрудниками МЧС, о чём пресс-служба регионального ведомства сообщила на своём сайте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что примерно в 19:00 группа из десяти человек не вышла на связь. По одной из версий, инструктор отправил ребят в Сьяновские пещеры с одним из родителей.