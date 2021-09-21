Свёкор объяснился за убийство бывшей невестки в Москве

Свёкор, который подозревается в убийстве бывшей невестки в подъезде её дома в Москве, рассказал, почему взялся за оружие. По словам пенсионера, он не собирался убивать свою жертву, а всего лишь хотел её «припугнуть», сообщает РЕН ТВ.
Расправу над бывшей невесткой мужчина
Бывший свёкор выбросил ружьё на помойку, скрылся, но вскоре был задержан. Он уже признался, что действительно стрелял в бывшую жену его сына, но настаивает на том, что не хотел её убивать.
Причиной убийства стал бракоразводный процесс женщины с сыном пенсионера и раздел квартиры, который длился уже два года. Бывший свёкор и раньше старался выжить невестку из дома, ситуация осложнялась тем, что у пары есть пятилетняя дочь.
Ранее бывшая свекровь убитой в Москве 35-летней женщины обвинила её в том, что она «доводила» их семью. Муж женщины подозревается в том, что застрелил бывшую невестку из ружья в голову из-за развода с сыном и раздела имущества.