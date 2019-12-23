https://static.news.ru/photo/6151f34c-2650-11ea-8083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле мусорки в Басманном районе столицы было обнаружено тело 52-летней женщины. У убитой были связаны конечности, а на голову надет целлофановый пакет.

В расправе подозревают её брата, он уже задержан. По информации РЕН ТВ, между родственниками был давний конфликт. В момент очередной ссоры мужчина и учинил расправу над сестрой после распития алкоголя.

Также сообщается, что убитая часто выпивала и проживала в коммунальной квартире.

Как ранее писал NEWS.ru, в Петропавловске-Камчатском обнаружили тело мужчины, спрятанное в сугробе рядом с многоэтажным домом. Тело, завёрнутое в полиэтилен, вытащили из снега на глазах у шокированных прохожих.