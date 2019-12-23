Возле мусорки в Басманном районе столицы было обнаружено тело 52-летней женщины. У убитой были связаны конечности, а на голову надет целлофановый пакет.
В расправе подозревают её брата, он уже задержан. По информации РЕН ТВ, между родственниками был давний конфликт. В момент очередной ссоры мужчина и учинил расправу над сестрой после распития алкоголя.
Также сообщается, что убитая часто выпивала и проживала в коммунальной квартире.
Как ранее писал NEWS.ru, в Петропавловске-Камчатском обнаружили тело мужчины, спрятанное в сугробе рядом с многоэтажным домом. Тело, завёрнутое в полиэтилен, вытащили из снега на глазах у шокированных прохожих.
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