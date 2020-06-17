Свердловский губернатор взял под личный контроль ликвидацию разлива нефти

https://static.news.ru/photo/96d197bc-b097-11ea-ba81-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место разлива нефти в Сосьвинском районе, чтобы взять под личный контроль ликвидацию последствий ЧП.

Об этом сообщает oilcaptial.ru. По поручению губернатора на место также выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвинского района Геннадий Макаров. Для установки обстоятельств происшествия на месте ЧП также присутствует городской прокурор Серова Алексей Рубан.

16 июня между посёлками Кошай и Восточный в Сосьвинском районе Свердловской области произошёл разлив нефти. Причиной аварии стал прорыв на 839-м километре трубопровода «Транснефть-Сибирь» недалеко от прокачивающей станции «Сосьва». Вытекшие нефтепродукты загрязнили окрестные леса на площади около 2 га. Земля в этом районе оказалась пропитана нефтепродуктами на несколько сантиметров вглубь.

Накануне аварии, 15 июня, автоматизированные системы контроля нефтепровода зафиксировали изменение внутритрубного давления, согласно данным компании «Транснефть-Сибирь». Сотрудники предприятия в ходе обследования обнаружили выход 8,6 кубометра нефтепродуктов.

Схожее ЧП произошло 29 мая в Норильске. Из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для жизни планктона и рыб. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Как передавал NEWS.ru, также 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.