https://static.news.ru/photo/2fbc8410-d0c8-11e9-9632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

28-летнего ранее судимого жителя города Ирбита Свердловской области приговорили к трём годам колонии строгого режима за незаконное лишение свободы человека, которого он заподозрил в торговле наркотиками. Вместе с 26-летним сообщником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они усадили в машину подозрительного мужчину, увезли его подальше и избили.

Подсудимый наносил потерпевшему удары взятой из багажника машины хоккейной клюшкой. Сломив сопротивление потерпевшего, злоумышленники поместили его в багажник автомашины и увезли с места происшествия, — сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшего в тот же день у одного из домов по улице Орджоникидзе.

Как писал News.ru, в Москве администратор магазина до состояния комы избил покупателя, заподозрив в краже бутылки водки. В настоящее время он задержан полицейскими. Инцидент произошёл в магазине по улице Дубнинская. Администратор заметил, как мужчина пытается вынести из зала бутылку водки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого сотрудник магазина несколько раз ударил покупателя. В результате инцидента покупатель был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.