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На территории городского округа Чехов в Подмосковье 80-летняя местная жительница зарубила топором свою 55-летнюю невестку. По факту убийства сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщили представители пресс-службы регионального ГСУ СК.

Тело женщины со множественными ранениями в области головы было обнаружено в жилом доме. В совершении преступления подозревают 80-летнюю пенсионерку — свекровь убитой. Сотрудники полиции сначала избрали в отношении предполагаемой преступницы меру пресечения в виде подписки невыезде. После этого пенсионерку доставили в психиатрическую лечебницу.

По версии следователей, между свекровью и невесткой произошёл конфликт. В ходе ссоры пенсионерка нанесла женщине раны, от которых та и скончалась. Предположительное орудие преступления — топор — было обнаружено в ванной комнате жилого дома, — передаёт «360» сообщение регионального ГСУ СК.

Ранее NEWS.ru писал, что под Архангельском двое мужчин поссорились на похоронах их общего друга. В результате конфликта один из них достал нож и ударил им несколько раз своего приятеля.

От полученных ран потерпевший скончался. Что стало причиной ссоры, не сообщается.