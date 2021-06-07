Свадьба закончилась грандиозной дракой в Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/2ca91574-c70f-11eb-930a-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Данилов/Русский взгляд/Global Look Press

Свадебное торжество закончилось массовой дракой в селе Лебяжье Ульяновской области. Врукопашную на глазах жениха и невесты дрались несколько десятков человек, видео потасовки появилось в соцсетях.

Среди дерущихся были замечены даже женщины. Также сообщалось о стрельбе, на данный момент эта информация проверяется. Известно, что устроили драку цыгане.

На место происшествия прибыли вызванные жителями села полицейские. Они доставили зачинщиков в отделение полиции. Что касается жителей села, они обратились к главе региона Алексею Русских с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщалось ранее, произошедшая вечером 5 июня массовая драка на севере Москвы стала следствием конфликта между антифашистами и неонацистами. По данным представителей движения антифа, ультраправые собирались провести закрытый концерт.