Супругов из Архангельской области заподозрили в истязании малолетнего сына

В Архангельской области супругов заподозрили в истязании шестилетнего сына. По данным следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года мать ребёнка и его отчим из-за личной неприязни постоянно наносили мальчику побои. В настоящее время супруги заключены под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

О происходящем в семье стало известно после того, как ребёнку потребовалась медицинская помощь. В настоящее время мальчика забрали от родителей и поместили в медицинское учреждение в Архангельске.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершённое группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного». Кроме того, мать мальчика также подозревается в совершении преступления по статье УК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ по Кировской области начал доследственную проверку после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель, возможно, ударила малолетнего ребёнка по лицу, сообщается на сайте ведомства. Детей вели группой по улице к зданию, один из малышей не слушался, и тогда двое воспитателей стали таскать его за шиворот куртки. В итоге ребёнка просто оставили лежащим на земле. Когда все ушли, воспитанник детсада самостоятельно поднялся и побежал за остальными.