Суицид девушки в Ленинградской области оказался убийством

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело об убийстве после гибели девушки в городе Мурино. Её тело было обнаружено под окнами дома, полиция поначалу расценила произошедшее как суицид.

Инцидент произошёл в ночь на 25 января.

Официальная трактовка трагедии вызвала возмущение среди родственников и знакомых погибшей, которые заподозрили в произошедшем её парня. Они заявили, что тот регулярно избивал подругу, и самостоятельно раздобыли свидетельства его жестокости, предав ситуацию широкой огласке.

В частности, камеры видеонаблюдения в подъезде дома и в лифте зафиксировали, как молодой человек толкает девушку в лифт, бьёт по лицу и силой вытаскивает на лестничную клетку. Записи обнародовала подруга погибшей в Instagram.

Она выразила недоумение тем, как полицейские со слов парня «счастливую, довольную новой работой и предстоящим днём рождения лучшей подружки девушку» записали в самоубийцы.

Это НЕ суицид, и полиция это бы сразу поняла, делая свою работу корректно, но они просто его отпустили, — возмутилась подруга погибшей.

По её словам, правоохранители не стали опрашивать соседей и брать видео с камер видеонаблюдения. Не обратили внимание и на то, что молодой человек не сразу позвонил в скорую, а после этого несколько раз менял версию событий.

По словам соседей, они слышали крики и даже решили вызвать полицию. Однако приехали стражи правопорядка только после второго вызова, когда им позвонил парень погибшей.

При этом полицейским молодой человек рассказал, что погибшая часто злоупотребляла спиртным и избивала его, а также угрожала навредить себе, что в итоге и произошло.

Тем не менее в Следственном комитете спустя несколько дней всё же решили проверить версию об убийстве. Как сказано в сообщении ведомства, у жертвы обнаружены множественные телесные повреждения.

Парень девушки уже задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Приморья нашла завёрнутый в одеяло труп в недавно купленной квартире. Оказалось, что незадолго до сделки там произошло убийство.