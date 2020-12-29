Сухогруз с бетоном затонул на восточном побережье Китая

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Два человека стали жертвами затопления сухогруза у восточного побережья Китая. Ещё семеро членов экипажа числятся пропавшими без вести.

По данным Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян, инцидент произошёл в акватории города Чжошуань в Восточно-Китайском море 30 декабря во второй половине дня, однако сообщение о ЧП появилось только на следующий день. На борту находились 13 человек, четверо из которых у далось спасти, двое погибли, а остальные пока считаются пропавшими без вести.

В районе места происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В работах задействованы около 20 спасательных судов. На борту сухогруза находилось 4,7 тысячи тонн бетона, передаёт Xinhua.

Ранее NEWS.ru писал, что активная фаза поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Источник в Росморречфлоте сообщил, что все суда, которые были задействованы в поисках моряков, возвращаются к рыболовецкому промыслу либо в места пребывания.