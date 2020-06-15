Сухогруз с зерном сел на мель в Астраханской области

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Следовавший в Иран сухогруз «Голден Роуз» с зерном на борту сел на мель в Астраханской области.

По данным ГУМЧС РФ по региону, сообщение о случившемся поступило дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях в 07:30 (06:30 мск). Инцидент произошёл на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В ведомстве уточнили , что судно следовало из морского порта Астрахань в порт Амирабад, расположенный в Иране. Экипаж включает 12 человек, запас провизии рассчитан на две недели. Сухогруз не получил пробоин, разлива нефти не наблюдается.

В настоящее время организована совместная работа с Администрацией морских портов Каспийского моря, портом Оля, МСКЦ, Морспасслужбой, Линейным отделом внутренних дел на транспорте и транспортной прокуратурой.

Как писал NEWS.ru, ранее в Астраханской области сел на мель сухогруз «Сенатор». Судно везло в Туркмению груз с автозапчастями и комплектующими.