Сухогруз с зерном сел на мель в Астраханской области

Следовавший в Иран сухогруз «Голден Роуз» с зерном на борту сел на мель в Астраханской области.
По данным ГУМЧС РФ по региону, сообщение о случившемся поступило дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях в 07:30 (06:30 мск). Инцидент произошёл на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.
В ведомстве
В настоящее время организована совместная работа с Администрацией морских портов Каспийского моря, портом Оля, МСКЦ, Морспасслужбой, Линейным отделом внутренних дел на транспорте и транспортной прокуратурой.
Как писал NEWS.ru, ранее в Астраханской области сел на мель сухогруз «Сенатор». Судно везло в Туркмению груз с автозапчастями и комплектующими.
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