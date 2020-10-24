Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у берегов Сахалина

Сухогруз «Меркурий Оушен», который ходит под флагом Панамы, с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе Сахалина. Это произошло после того, как шторм сорвал судно с рейда и отнёс от морского порта.
Угрозы жизни 20 членам экипажа нет, однако в настоящий момент из-за высоких волн их невозможно эвакуировать. Операция спасения планируется на 27 октября, когда на помощь «Меркурию» подойдёт буксир,
Сейчас волны в море высотой около 2,5 м. Шторм продолжается. Скорость ветра около 15 м/с, — сообщает агентство.
На судно до шторма успели загрузить 12 тыс. тонн угля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что водолазы обследовали в Керченском проливе танкер «Генерал Ази Асланов», где произошёл взрыв. Каких-либо повреждений подводной части корпуса не зафиксировано. Это следует из сообщения пресс-службы Росморречфлота. Вечером 24 октября танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза.