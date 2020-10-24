Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у берегов Сахалина

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Полковник милиции в отставке Александр Михайлов припомнил нераскрытое дело, которое может иметь отношение к заказному убийству депутата Петрова в Выборге Ленинградской области. В таком случае мотивом для убийства послужила личная месть.

Речь идёт об убийстве кандидата в депутаты муниципального совета Выборга Сергея Плахтия, которое было совершено в 2005 году. Полковник в отставке отметил схожесть обоих преступлений и припомнил, что оба фигуранта...