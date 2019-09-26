Гружёное железом судно «Волго-Балт-205» с экипажем загорелось на реке около Тольятти.
ЧП произошло в 550 метрах от берега, по предварительным данным, никто не пострадал. Из 12 находившихся на борту человек эвакуировали 9, трое остались ждать баржу, которая должна отбуксировать сухогруз к берегу, сообщает
Пожарно-спасательные подразделения Самарской области находятся в готовности на берегу.
Как писал News.ru ранее, российский траулер «Бухта Наездник» затонул в порту норвежского города Тромсё после пожара. Судно горело около суток. Над водой виден лишь правый борт, заметно задымление.