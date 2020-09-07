Судья сообщила, что Ефремов не признал свою вину в ДТП

https://static.news.ru/photo/0809f104-f1b1-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд исходит из того, что Михаил Ефремов не признал вину в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины. Об этом сообщила судья в ходе оглашения приговора артисту.

Наказание будет известно в конце приговора. Прокуратура запросила для актёра 11 лет колонии общего режима и запрет садиться за руль ещё три года после освобождения.

В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей.

8 июня Ефремов на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон LADA курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации. В крови актёра обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Сам актёр считает что его осудят на восемь лет.

Ранее NEWS.ru писал, что суд признал Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения). Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы.