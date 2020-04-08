Судья по ошибке приговорил генерала Дрыманова по делу о сбыте наркотиков

https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судья Мосгорсуда Сергей Гордеев допустил ошибку, составляя текст приговора экс-главе ГСУ СК РФ по Москве Александру Дрыманову. Он указал на то, что подсудимый в составе организованной группы имел отношение к сбыту запрещённых препаратов.

Действительно, в приговоре есть такая ошибка: судья указал, что Дрыманов, Максименко и Крамаренко состояли в преступной группе, которая занималась сбытом наркотиков, — рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Андрей Гривцов.

По мнению защиты, это может стать серьёзным основанием для отмены приговора.

Ранее NEWS.ru писал, что генерала СК Александра Дрыманова приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 196 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дрыманова также лишили звания генерал-майора и награды «За заслуги перед Отечеством».