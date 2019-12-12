Людей выводят из нескольких судов Северной столицы после поступивших сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах.
Эвакуация проходит в Петродворцовом, Октябрьском и Приморском судах. В анонимных письмах, поступивших в учреждения, сообщается также, что заминированы 22 станции метрополитена. Эти сообщения приходят в суды уже две недели, их автор требовал выплатить ему 22 миллиона рублей в биткойнах,
Как писал NEWS.ru ранее, эвакуация проходит в здании Черемушкинского суда в Москве из-за сообщения неизвестного о заложенном взрывном устройстве.
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