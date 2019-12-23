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В госпитале новозеландского Окленда скончался один из пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд. Общее число погибших возросло до 17 человек, двое остаются пропавшими без вести.

Полиция не сообщила имени погибшего и его государственной принадлежности. Большинство скончавшихся в результате извержения были австралийцами или же постоянно проживали на территории Зелёного континента, отмечает Reuters. Ненайденными остаются 17-летняя гражданка...