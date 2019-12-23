Неизвестные по электронной почте вновь извещают государственные учреждения Санкт-Петербурга о «минировании». В частности, пресс-служба судов города рассказала об эвакуации из зданий судов Петродворцового и Приморского районов.
Там, кроме всего, получили сообщения о «заминированых» 22 детских садах и шести роддомах Северной столицы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 декабря неизвестные «заминировали» ряд судов в Санкт-Петербурге. В них проводилась эвакуация. Анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах затронули Василеостровский, Дзержинский, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский и Сестрорецкий районные суды. Все они оказались ложными.
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