https://static.news.ru/photo/45a1cc52-6765-11ea-a33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fleetphoto.ru

На реке Дон в Ростовской области в понедельник, 16 марта, сел на мель сухогруз с углём. Об этом журналистам рассказали представители регионального ГУ МЧС.

Исходя из обнародованных сведений, судно следовало из Ростова-на-Дону в Словению. Однако по ходу движения сухогруз сел на мель. На борту находятся 14 человек.

На реке Дон в районе хутора Коса Азовского района произошла посадка на мель судна Shaman. На борту 14 членов экипажа, пострадавших нет. Ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов не произошло, — приводит ТАСС сообщение от ГУ МЧС по Ростовской области.

На место посадки сухогруза на мель для снятия судна отправили буксир.

Как ранее передавал NEWS.ru, сухогруз с грузом ячменя на борту сел на мель на Волго-Каспийском канале. Экипаж обратился за помощью в службу спасения.

По данным МЧС по Астраханской области, утром 16 февраля сухогруз смог самостоятельно сняться с мели. Повреждений у судна нет.