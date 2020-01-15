Стрельбу из ружья открыл посетитель в здании мировых судей Новокузнецка. В результате смертельное ранение получил судебный пристав, ранены еще двое: мужчина и женщина.
Пристав умер в машине скорой. Он получил ранение в брюшную полость, у пострадавшего диагностировали травматический шок. Женщина, в которую попали пули, юрист, она получила ранения рук и ног и находитс в тяжёлом состоянии.
На место происшествия выехали сотрудники следственного комитета. Стрелявший задержан,
Затем 45-летний мужчина прошёл в зал суда и выстрелил в ещё одного человека, по предварительным данным, свидетеля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в центральный аппарат СК России передано дело о гибели ребёнка, раненного в результате стрельбы в Нижнем Тагиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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