https://static.news.ru/photo/fa82c2e6-3814-11ea-a246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

Стрельбу из ружья открыл посетитель в здании мировых судей Новокузнецка. В результате смертельное ранение получил судебный пристав, ранены еще двое: мужчина и женщина.

Пристав умер в машине скорой. Он получил ранение в брюшную полость, у пострадавшего диагностировали травматический шок. Женщина, в которую попали пули, юрист, она получила ранения рук и ног и находитс в тяжёлом состоянии.

На место происшествия выехали сотрудники следственного комитета. Стрелявший задержан, сообщает Интерфакс-Сибирь. Открыл стрельбу, по предварительным данным, подсудимый по одному из дел. Вероятно, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял ружьё и выстрелил в пытавшегося его остановить пристава.

Затем 45-летний мужчина прошёл в зал суда и выстрелил в ещё одного человека, по предварительным данным, свидетеля, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центральный аппарат СК России передано дело о гибели ребёнка, раненного в результате стрельбы в Нижнем Тагиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого.