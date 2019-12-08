Фото: МЧС РФ

Огонь в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья продолжает распространяться. В настоящее время его площадь составляет 1000 кв. м.

По данным экстренных служб, тушение пожара осложняют конструктивные особенности здания — оно построено из дерева и имеет разные уровни с мансардой. Угроза распространения пожара по-прежнему сохраняется, — подчеркнул представитель экстренных...